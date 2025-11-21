Глава Узгидромета рассказал, с чем связано загрязнение воздуха в Ташкенте и до какого времени оно продлится

По его словам, к резкому ухудшению воздушной среды привела сразу совокупность природных факторов, каждый из которых сыграл свою роль. По его данным, ситуация улучшится только после 24 ноября.
Перепады температуры и инверсия.
Первой и самой значимой причиной стал резкий перепад температур и возникновение так называемой инверсии. На этой неделе воздух буквально «перевернулся»: холодные массы опустились к земле, а тёплый воздух остался наверху. В результате этого явления слои воздуха не перемешиваются, и мелкие взвешенные частицы — те самые PM10, опасные для здоровья — накапливаются в приземных слоях. Как отметил глава ведомства, похожая картина ежегодно повторяется в ноябре-феврале и в других городах Центральной Азии — Алматы, Бишкеке, Душанбе.
Дефицит осадков.
Второй ключевой фактор — отсутствие дождей. С начала ноября в Ташкенте практически не было осадков, их количество существенно ниже климатической нормы. Это приводит к тому, что естественного «омывания» воздуха не происходит, а все мелкие частицы пыли и сажи надолго задерживаются в атмосфере.
Усиление засушливых процессов и запылённость.
Третий фактор связан с климатическими особенностями региона. Узбекистан, как напомнил Шерзод Хабибуллаев, находится в зоне сухого и полусухого климата. Согласно оценкам экспертов ООН, именно здесь засушливые процессы происходят быстрее всего. На фоне уменьшения растительного покрова и влияния глобального потепления растёт и естественная запылённость воздуха — особенно при усилении ветров. В этом году этот процесс заметно усилился: даже в относительно безветренные дни показатели пыли (PM10) держатся выше обычного.
Хабибуллаев подчеркнул, что наблюдаемая ситуация имеет временный и сезонный характер. Все уполномоченные органы держат ситуацию на постоянном контроле и готовы оперативно принимать дополнительные меры при необходимости.