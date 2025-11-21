Глава Узгидромета рассказал, с чем связано загрязнение воздуха в Ташкенте и до какого времени оно продлится

Первой и самой значимой причиной стал резкий перепад температур и возникновение так называемой инверсии. На этой неделе воздух буквально «перевернулся»: холодные массы опустились к земле, а тёплый воздух остался наверху. В результате этого явления слои воздуха не перемешиваются, и мелкие взвешенные частицы — те самые PM10, опасные для здоровья — накапливаются в приземных слоях. Как отметил глава ведомства, похожая картина ежегодно повторяется в ноябре-феврале и в других городах Центральной Азии — Алматы, Бишкеке, Душанбе.