Муниципалитеты Свердловской области разработали турпроекты для конкурса

Участники конкурса получают возможность пройти бесплатное обучение и проконсультироваться с экспертами, а также установить связи с представителями региональной администрации, отраслевыми профессионалами и коллегами-предпринимателями. В этом году состязания проходят в два этапа. Сначала участники разработали карту пути клиента и защитили ее. Лучшим стал проект места отдыха «Бунгало» под названием «Взгляд с волны: Рефтинский сквозь отражение водоема».