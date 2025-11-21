Муниципалитеты Свердловской области разработали турпроекты для конкурса

Региональный конкурс «Уральские каникулы: Битва муниципалитетов» прошел в Свердловской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Во время конкурса муниципалитеты региона разрабатывали туристические проекты, сообщили в администрации Рефтинского городского округа.
Участники конкурса получают возможность пройти бесплатное обучение и проконсультироваться с экспертами, а также установить связи с представителями региональной администрации, отраслевыми профессионалами и коллегами-предпринимателями. В этом году состязания проходят в два этапа. Сначала участники разработали карту пути клиента и защитили ее. Лучшим стал проект места отдыха «Бунгало» под названием «Взгляд с волны: Рефтинский сквозь отражение водоема».
Второй этап предполагал разработку сценария тематических маршрутов длительностью до трех дней. Они должны были объединить места размещения, объекты показа и различные активности в муниципалитете. В этой части состязания победу одержал город Богданович. Торжественное награждение победителей прошло 12 ноября в креативном кластере «Домна».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.