Приморье вошло в пятерку регионов-лидеров по числу соцпредпринимателей

Около 470 социальных предпринимателей зарегистрировано на территории Приморского края, по этому показателю регион входит в пятерку лидеров по стране, сообщила замминистра экономического развития региона Евгения Чавкина. Соцпредпринимателям доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«Сегодня в Приморье зарегистрированы 467 социальных предприятий, в которых трудятся около 2 тысяч человек. Почти 60 компаний оказывают услуги и производят товары для социально уязвимых категорий граждан, а более 40 — целенаправленно трудоустраивают таких людей. Около 300 предпринимателей работают в сфере дошкольного образования, частных детских садов, кружков и спортивных секций, тем самым помогая государству заботиться о детях, инвалидах, людях в возрасте, многодетных родителях», — отметила Евгения Чавкина.
По информации Агентства проектного управления Приморского края, за последние 5 лет количество социальных предпринимателей в регионе выросло в 6,5 раза. В 2024 году их общая выручка достигла 6,7 млрд рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.