Приморье вошло в пятерку регионов-лидеров по числу соцпредпринимателей

«Сегодня в Приморье зарегистрированы 467 социальных предприятий, в которых трудятся около 2 тысяч человек. Почти 60 компаний оказывают услуги и производят товары для социально уязвимых категорий граждан, а более 40 — целенаправленно трудоустраивают таких людей. Около 300 предпринимателей работают в сфере дошкольного образования, частных детских садов, кружков и спортивных секций, тем самым помогая государству заботиться о детях, инвалидах, людях в возрасте, многодетных родителях», — отметила Евгения Чавкина.