В Воронеже прошла спартакиада «Содружество Донбасс»

Лучших в разных видах спорта определили среди государственных и муниципальных служащих из 4 регионов.

Спартакиада «Содружество Донбасс» среди государственных и муниципальных служащих состоялась 15 ноября в Воронеже по госпрограмме «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях приняли участие 134 человека. Они представляли Воронежскую и Ростовскую области, ДНР и ЛНР. Программа спартакиады включала пять видов спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы и стрельба из штатного или табельного оружия.

В общекомандном зачете первое место досталось сборной Ростовской области, вторую ступень пьедестала разделили команды ДНР и Воронежской области, а на третьей разместились представители ЛНР. Отмечается, что атлеты с Дона также забрали золото в шахматах, волейболе и мини-футболе. Лучшими стрелками оказались представители Воронежской области, а чемпионами по настольному теннису стали спортсмены из Луганской Народной Республики.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.