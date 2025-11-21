Ричмонд
Омский Россельхознадзор не пропустил через границу 21 тонну сомнительного мяса

Провезти пытались конину и мясо птицы.

Источник: Комсомольская правда

Омский Россельхознадзор пресек незаконный ввоз и вывоз через государственную границу 21 тонны сомнительной мясной продукции.

Первый случай произошел на контрольно-пропускном пункте «Исилькульский». В багажнике своего автомобиля гражданин Казахстана пытался провезти на родину 50 кг конины. Мясо он вез из Исилькуля, однако ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продукции и эпизоотическое благополучие места выхода груза.

Второй случай нарушения ветеринарного законодательства был выявлен при досмотре грузовика, двигающегося по маршруту Бишкек—Москва. В Россию пытались завести 21 тонну замороженного куриного мяса. Однако в сопроводительных ветеринарных документах были выявлены существенные несоответствия и расхождения.

В итоге транспортные средства с сомнительным мясом были задержаны, виновные привлечены к административной ответственности.