Пожилые люди в кузбасском городе Березовском освоили скандинавскую ходьбу

Занятие провела инструктор Тамара Бережная. Урок начался с общеукрепляющей разминки. Участники были подготовлены: они пришли в спортивной одежде и удобной обуви со скандинавскими палками. Представители старшего поколения повторили технику ходьбы, акцентировав внимание на работе рук. В конце мастер-класса слушатели выполнили упражнения, направленные на восстановление дыхания и расслабление. Подчеркивается, что такие занятия укрепляют мышцы, а также дыхательную и сердечную системы.