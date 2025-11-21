Пожилые люди в кузбасском городе Березовском освоили скандинавскую ходьбу

Мастер-класс по скандинавской ходьбе провели для людей старшего возраста в Березовском в Кузбассе по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации городского округа.
Занятие провела инструктор Тамара Бережная. Урок начался с общеукрепляющей разминки. Участники были подготовлены: они пришли в спортивной одежде и удобной обуви со скандинавскими палками. Представители старшего поколения повторили технику ходьбы, акцентировав внимание на работе рук. В конце мастер-класса слушатели выполнили упражнения, направленные на восстановление дыхания и расслабление. Подчеркивается, что такие занятия укрепляют мышцы, а также дыхательную и сердечную системы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.