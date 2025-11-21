Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Воронеж 27 ноября. Реликвию доставят по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской епархии.
Ковчег разместят в Тихвино-Онуфриевском храме (Фабричный переулок, 8), где она будет находиться до 30 ноября включительно.
Поклониться святыне прихожане смогут в указанное время:
27 ноября — с 9:00 до 21:00;
28 и 29 ноября — с 7:30 до 21:00;
30 ноября — с 7:30 до 20:00.
Ковчег доставят в столицу Черноземья из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.