В Омске школьники посетили академию экономики и предпринимательства

Ученики Увалобитиинской средней школы в Саргатском районе посетили Омскую академию экономики и предпринимательства, сообщили в министерстве образования региона. Экскурсию для них провели по проекту «Билет в будущее» при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Для девятиклассников подготовили программу, предусматривающую и теоретическую, и практическую части. Сначала ребята посетили мастер-класс по кулинарии. Там под руководством наставников ребята научились готовить пиццу, замешивать тесто и выбирать начинку. Также для учеников подготовили образовательный блок по программированию. Школьникам рассказали о роли цифровых технологий, возможностях ИТ-сферы и о том, какие знания необходимы для успешной карьеры в этом секторе экономики.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.