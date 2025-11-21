В Омске школьники посетили академию экономики и предпринимательства

Для девятиклассников подготовили программу, предусматривающую и теоретическую, и практическую части. Сначала ребята посетили мастер-класс по кулинарии. Там под руководством наставников ребята научились готовить пиццу, замешивать тесто и выбирать начинку. Также для учеников подготовили образовательный блок по программированию. Школьникам рассказали о роли цифровых технологий, возможностях ИТ-сферы и о том, какие знания необходимы для успешной карьеры в этом секторе экономики.