Уже закрыли на карантин пять школьных классов: в Башкирии растет заболеваемость ОРИ

В Башкирии учащихся пяти классов отправили на карантин.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксирован подъем заболеваемости респираторными инфекциями, что привело к закрытию на карантин пяти классов в разных школах республики. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ» сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Елена Шакирова.

По словам чиновницы, вирус гриппа циркулирует в регионе уже третью неделю подряд. За последнюю неделю было выявлено немногим более 19 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, причем половина из них — среди детей.

Шакирова подчеркнула, что введение карантина в учебных заведениях является одной из мер, направленных на сдерживание распространения инфекции. При этом она назвала вакцинацию от гриппа наиболее эффективным методом борьбы с заболеванием.

