AP: венгерские археологи вскрыли саркофаг времен Римской Империи

Как сообщает AP, внутри саркофага были найдены останки женщины и несколько вещей, которые, предположительно, принадлежали ей: два стеклянных сосуда, бронзовые фигурки и монеты, костяная заколка для волос, янтарное ювелирное украшение и следы ткани с золотыми нитями.