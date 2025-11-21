Ричмонд
«Белавиа» весной откроет чартерную программу из Бреста в Египет

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Весной следующего года «Белавиа» начнет чартерную программу из Бреста в Египет, сообщили в авиакомпании.

Источник: Sputnik.by

«С радостью сообщаем, что чартерная программа в Египет теперь будет выполняться еще и из Бреста», — говорится Telegram-канале «Белавиа».

Там подчеркнуто, что Национальная авиакомпания вместе с партнерами всегда думает о комфорте пассажиров, и по этой причине, в том числе, расширяет полетную программу из областных аэропортов Беларуси.

«29 мая 2026 года — первый рейс Брест — Эль-Аламейн», — проинформировал авиаперевозчик.

Уточняется, что полеты запланированы каждые 11/12 дней.

«Отличный план на отпуск: нежиться на идеальных пляжах “египетских Мальдив” и изучать историю. Александрия всего в 100 км от Эль-Аламейна», — отметили в «Белавиа».