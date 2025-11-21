«Белавиа» весной откроет чартерную программу из Бреста в Египет

«С радостью сообщаем, что чартерная программа в Египет теперь будет выполняться еще и из Бреста», — говорится Telegram-канале «Белавиа».
Там подчеркнуто, что Национальная авиакомпания вместе с партнерами всегда думает о комфорте пассажиров, и по этой причине, в том числе, расширяет полетную программу из областных аэропортов Беларуси.
«29 мая 2026 года — первый рейс Брест — Эль-Аламейн», — проинформировал авиаперевозчик.
Уточняется, что полеты запланированы каждые 11/12 дней.
«Отличный план на отпуск: нежиться на идеальных пляжах “египетских Мальдив” и изучать историю. Александрия всего в 100 км от Эль-Аламейна», — отметили в «Белавиа».