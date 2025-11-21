В Донецке откроется выставка, посвященная погибшим военкорам РИА Новости

В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он был убит 22 июля — через четыре дня после своего дня рождения — в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации на территории этого региона. Указом президента России он награжден орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом «За заслуги перед Запорожской областью», а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.