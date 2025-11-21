Ричмонд
Главные новости за неделю 17−21 ноября 2025 года

Дайджест главных новостей 17—21 ноября 2025. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Кремль: Москва не готова обсуждать план США в мегафонном режиме

Источник: Денис Соколов/ТАСС

Американский мирный план по Украине в Кремле не собираются обсуждать с громкими публичными заявлениями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что официально план США Россия не получила. Ранее издание Axios опубликовало мирный план США, Документ предусматривает территориальные изменения, предоставление Киеву гарантий безопасности и отмену ограничительных мер в отношении Москвы.

Reuters: США пригрозили Украине прекратить поставки оружия

Источник: SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS

Администрация США предъявила Украине ультиматум с требованием подписать американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

ВС РФ освободили Купянск и еще 15 населенных пунктов

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российская армия за неделю освободила 16 населенных пунктов, включая Купянск в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Верховная рада отправила в отставку министра юстиции и главу Минэнерго

Источник: Reuters

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко на фоне коррупеционного скандала. Глава Минэнерго Украины Гринчук была уволена вслед за Галущенко.

Госдума повысила МРОТ до 27 093 рублей

Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года. С 1 января 2025 года показатель составлял 22 440 рублей.

