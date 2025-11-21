В Чайковский округ Прикамья поступили 6 новых пассажирских автобусов

Автопарк общественного транспорта в Чайковском городском округе Пермского края пополнился новыми пассажирскими автобусами. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципалитета.
В округ поступили шесть автобусов марки ПАЗ. Они будут обслуживать муниципальные маршруты № 101 «г. Чайковский — д. Романята», № 103 «г. Чайковский — с. Вассята» и № 108 «г. Чайковский — д. Чумна — д. Карша».
«Сейчас ведется активная работа по подготовке автобусов к эксплуатации: они будут переоборудованы для работы на газомоторном топливе (метане) и пройдут все необходимые проверки, получение разрешительной документации. Также идет подбор и обучение персонала», — рассказал директор автовокзала Сергей Баранов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.