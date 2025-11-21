На Дону в 2026 году стартует программа «Земский тренер»

Получателей выплат определят по итогам конкурсного отбора. Уточняется, что его проведет Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. При этом первые три кандидата получат по миллиону рублей. Они должны будут отработать на новом месте по трудовому договору пять лет.