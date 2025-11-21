На Дону в 2026 году стартует программа «Земский тренер»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил, что в 2026 году в регионе начнет действовать программа «Земский тренер», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Поддержка сотрудников отрасли физической культуры отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России».
Участники программы смогут занять вакантные должности в спортивных организациях в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тысяч человек. Перечень вакансий также был утвержден. В него вошли должности инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Получателей выплат определят по итогам конкурсного отбора. Уточняется, что его проведет Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. При этом первые три кандидата получат по миллиону рублей. Они должны будут отработать на новом месте по трудовому договору пять лет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.