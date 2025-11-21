В Барнауле установили арт-объект, символизирующий реку Обь

Скульптуру из легированной стали в виде женской фигуры установили на набережной реки Оби в Барнауле при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Создание арт-объекта, символизирующего реку, стало частью реализации городской администрацией второго этапа проекта туристского кода. Всего запланированы шестнадцать таких мероприятий. Они направлены на развитие инфраструктуры для путешественников в исторической части города.
На тротуарной плитке набережной нанесена имитация русла реки из нержавеющей стали. Эта деталь отражает роль притоков Оби. По сторонам русла будут установлены бронзовые окружности с названиями основных населенных пунктов, расположенных вдоль реки.
Помимо этого, проект туристского кода предусматривает еще несколько мероприятий по благоустройству. Например, специалистам предстоит смонтировать световой потолок на улице Льва Толстого, оборудовать зоны отдыха со скамейками, разработать экскурсионные маршруты, охватывающие улицы исторического центра и многое другое. А ранее на набережной появились перголы с качелями и интерактивные стенды. Также мастера обустроили фотозону «Метро» в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.