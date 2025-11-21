Синхронист рассказал, как переводчики контролируют эмоции

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Профессиональный переводчик-синхронист Алексей Королев рассказал РИА Новости в связи с годовщиной Нюрнбергского трибунала, как переводчики контролируют свои эмоции в рабочее время.
По воспоминаниям ряда переводчиков, работавших в ходе Нюрнбергского процесса, одной из самых больших сложностей для них было избежать чрезмерного эмоционального вовлечения в происходящее. Они отмечали, что иначе работать было невозможно.
Отвечая на вопрос о том, как переводчик может избежать эмоционального вовлечения в процесс, Королев выразил мнение, что полностью убирать эмоциональную составляющую не нужно.
«Переводчик должен быть эмоционально вовлечен в происходящее, потому что это повышает уровень доверия к его работе, но не надо увлекаться», — пояснил он.
В то же время он отметил, что некоторые переводчики во время работы «как бы впадают в адреналиновый транс, начинают кричать в кабине, махать руками, швырять стакан на пол». По словам Королева, таких людей в профессии «немного, но они есть».
«И это неправильно, потому что переводчик даже не актер. Но какую-то долю эмоциональности, сопереживания и соучастия переводчику полезно включать в свою работу, в свой перевод», — заключил Алексей Королев.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры прочим нацистским деятелям.