Саратовский губернатор инициировал отставку чиновника после слов Володина

«Несмотря на то, что в 2019 году проект был подготовлен, до сегодняшнего дня реставрационные работы не завершены. Мы с Романом Викторовичем (Бусаргиным — ред.) заезжали, увидели, что там. Разговаривали достаточно прямо, открыто и где-то жестко с главой района, который является заказчиком по восстановлению объекта историко-культурного наследия в Аткарске. Что касается суммы, она выросла в разы. По сегодняшний день это пока лишь здание, которое требует огромных вложений, причем более 100 миллионов, а вложено туда уже, наверное, под 300 миллионов», — сообщил Володин.