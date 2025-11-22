Рок-опера «Антигона» Иркутского музтеатра номинирована на «Золотую Маску»

Рок-опера «Антигона» Иркутского областного музыкального театра имени Загурского претендует на получение «Золотой Маски» — главной театральной премии страны. Постановка вошла в число номинантов по итогам сезона 2024−2025. Ещё один спектакль — музыкальная драма «Летят журавли» — стал дипломантом конкурса. Он вошёл в число самых заметных постановок прошедшего театрального сезона.
Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Иркутской области, рок-опера «Антигона» будет претендовать на победу в номинации «Лучший спектакль. Опера/мюзикл». Конкуренцию иркутской постановке составят спектакли от коллективов из Москвы, Кемерово, Омска, Хабаровска, Кемерово, Нижнего Новгорода и других городов.
Премьера «Антигоны» состоялась в 2024 году. Она поставлена на музыку иркутского композитора Владимира Соколова в редакции Александра Пантыкина. Музыкальная драма «Летят журавли» впервые была показана в мае 2025 года. Музыку написал композитор Артур Байдо.