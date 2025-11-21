23-летний осужденный сбежал из Башкирии: за плечами у парня ряд серьезных преступлений

Молодой человек был осужден за кражу. Больше четырех месяцев (с 16 июля) он находился в федеральном розыске из-за того, что не явился в установленный срок в колонию-поселение для отбывания наказания. Также, как сообщает МВД, в период с 2018 по 2023 год парень неоднократно привлекался к уголовной ответственности «за имущественные преступления и нарушение неприкосновенности жилища».