Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23-летний осужденный сбежал из Башкирии: за плечами у парня ряд серьезных преступлений

В Екатеринбурге задержали находившегося в федеральном розыске жителя Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале задержали 23-летнего жителя Башкирии, которого ранее объявили в федеральный розыск за уклонение от отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД Уральского федерального округа.

Оперативники транспортной полиции задержали молодого человека после получения информации о его розыске. Задержанного доставили в дежурную часть.

Молодой человек был осужден за кражу. Больше четырех месяцев (с 16 июля) он находился в федеральном розыске из-за того, что не явился в установленный срок в колонию-поселение для отбывания наказания. Также, как сообщает МВД, в период с 2018 по 2023 год парень неоднократно привлекался к уголовной ответственности «за имущественные преступления и нарушение неприкосновенности жилища».

В настоящее время решается вопрос о передаче задержанного сотрудникам ФСИН.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.