23-летний осужденный сбежал из Башкирии: за плечами у парня ряд серьезных преступлений

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале задержали 23-летнего жителя Башкирии, которого ранее объявили в федеральный розыск за уклонение от отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД Уральского федерального округа.
Оперативники транспортной полиции задержали молодого человека после получения информации о его розыске. Задержанного доставили в дежурную часть.
Молодой человек был осужден за кражу. Больше четырех месяцев (с 16 июля) он находился в федеральном розыске из-за того, что не явился в установленный срок в колонию-поселение для отбывания наказания. Также, как сообщает МВД, в период с 2018 по 2023 год парень неоднократно привлекался к уголовной ответственности «за имущественные преступления и нарушение неприкосновенности жилища».
В настоящее время решается вопрос о передаче задержанного сотрудникам ФСИН.
