РЖД обсуждают с Китаем запуск между странами новых вагонов из Поднебесной

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. РЖД обсуждают с «Китайскими железными дорогами» (КЖД) запуск обновленных пассажирских вагонов из Поднебесной между странами, сообщил РИА Новости первый замгендиректора компании Сергей Павлов.
«Мы сейчас изучаем, провели эксперимент. Есть очень много вопросов технических и организационных, поэтому их решим, и будем двигаться дальше. Сначала мы их запускаем на короткое расстояние, посмотрим на какое», — рассказал Павлов в кулуарах форума «Транспорт России» об этих вагонах.
Ранее в РЖД рассказывали РИА Новости, что с 25 февраля по 11 марта 2025 года российские и китайские железные дороги провели опытную поездку обновленного подвижного состава по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно. В составе было 12 вагонов производства КНР, ранее не эксплуатировавшихся на сети РЖД. Китайские пассажирские вагоны, уточняли в РЖД, ранее курсировали по железным дорогам России в составе поезда №¾ Пекин — Москва и № 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково, но в другой модификации.
«Дата запуска пока не согласована — зависит от решения технических и организационных вопросов. Дальше будем смотреть по населенности, самое главное, чтобы по эффективности и для нас, и для китайцев это было разумно», — ответил Павлов о сроках начала курсирования обновленных китайских вагонов между Россией и КНР.
РЖД после эксперимента отмечали, что решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №¾ Пекин — Москва на регулярной основе будет принято по результатам опытной поездки.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд №¾ Пекин — Москва формирования Китайских железных дорог. С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда № 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования КЖД.