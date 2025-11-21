В Краснодарском крае замечены краснокнижные птицы, готовящиеся к зимовке

Во время очередного учета численности разных видов птиц сотрудники парка заметили новоприбывших пернатых: 347 кудрявых пеликанов, 58 шилоклювок и 32 больших кроншнепа. В Министерстве природных ресурсов Краснодарского края отметили, что именно через «Анапскую пересыпь» проходят важнейшие миграционные маршруты птиц. В парке расположены мелководные заливы, в которых есть большое количество пищи. Это помогает пернатым восстановить силы для дальнейшего пути. При этом подчеркивается, что многие виды тем не менее остаются в парке на зимовку.