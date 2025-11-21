В Краснодарском крае замечены краснокнижные птицы, готовящиеся к зимовке

Три вида птиц, занесенных в Красную Книгу России, были замечены на территории природного парка «Анапская пересыпь» в Краснодарском крае, сообщили в министерстве природных ресурсов региона. Популяции редких животных в нашей стране защищают и восстанавливают в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».
Во время очередного учета численности разных видов птиц сотрудники парка заметили новоприбывших пернатых: 347 кудрявых пеликанов, 58 шилоклювок и 32 больших кроншнепа. В Министерстве природных ресурсов Краснодарского края отметили, что именно через «Анапскую пересыпь» проходят важнейшие миграционные маршруты птиц. В парке расположены мелководные заливы, в которых есть большое количество пищи. Это помогает пернатым восстановить силы для дальнейшего пути. При этом подчеркивается, что многие виды тем не менее остаются в парке на зимовку.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.