Кинопарк «Москино» подготовил культурную программу для жителей столицы

Посетители кинопарка «Москино» уже 22 и 23 ноября смогут познакомиться с персонажами советских кинокартин, увидеть спектакли и принять участие в мастер-классах по созданию раскадровок и озвучиванию мультфильмов, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Создание условий для культурного просвещения россиян отвечает целям и задачам национального проекта «Семья».
Так, 22 ноября на площадке «Театр Гонзаги» с 15:00 до 16:00 зрителям будут показывать мюзикл «Трое из Простоквашино». А 23 ноября в это же время на той же сцене пройдет представление «Приключения Красной Шапочки и Серого Волка».
В выходные с 11:30 до 17:30 в стеклянном павильоне возле площадки «Ковбойский городок» состоятся занятия по озвучиванию мультфильма «Бременские музыканты». Слушатели узнают об основах актерского мастерства и техниках синхронизации речи с движением губ. А около натурного хромакея пройдет мастер-класс по созданию раскадровок к сказке про Красную Шапочку и Серого Волка. Слушателей научат визуализировать кинематографические сцены. На этой же площадке гости смогут поучаствовать в уроках по покадровой анимации и оживить героев мультфильма «Винни-Пух».
А на Ярмарочной площади 22 и 23 ноября с 11:30 до 14:30 пройдут занятия по изготовлению игрушек из фетра, с 15:00 до 17:30 — мастер-классы по созданию шарнирных кукол. Кроме того, на площадке «Дальневосточный город» с 11:30 до 17:30 каждый желающий сможет, используя современные технологии, сфотографироваться с Чебурашкой и крокодилом Геной.
Помимо этого, в зоне «Провинциальные города Европы» желающие смогут попробовать себя в актерском мастерстве. Для этого им предстоит перевоплотиться в героев сказки «Приключения Буратино»: лису Алисы, кота Базилио и Карабаса-Барабаса. Посетить все эти мероприятия можно по билету.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.