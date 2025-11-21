Кинопарк «Москино» подготовил культурную программу для жителей столицы

В выходные с 11:30 до 17:30 в стеклянном павильоне возле площадки «Ковбойский городок» состоятся занятия по озвучиванию мультфильма «Бременские музыканты». Слушатели узнают об основах актерского мастерства и техниках синхронизации речи с движением губ. А около натурного хромакея пройдет мастер-класс по созданию раскадровок к сказке про Красную Шапочку и Серого Волка. Слушателей научат визуализировать кинематографические сцены. На этой же площадке гости смогут поучаствовать в уроках по покадровой анимации и оживить героев мультфильма «Винни-Пух».