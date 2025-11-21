Беларусь ищет на своей территории подозреваемых в терроризме в Польше украинцев

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что белорусские правоохранители и соответствующие ведомства по просьбе польской сторону уже подключились к поиску граждан Украины, подозреваемых в осуществлении теракта на территории Польши. Напомним, как мы писали накануне, 20 ноября 2025 года, Польша потребовала от Беларуси выдачи двух украинцев, которых подозревают в организации подрыва на железной дороге.
Как отметили в МИД, белорусские и польские правоохранители в настоящее время проводят совместную работу по поиску двух подозреваемых фигурантов.
— Подтвержден факт их въезда на территорию Республики Беларусь, где уже проводятся активные розыскные мероприятия, — отметил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.
В частности, отрабатываются контакты подозреваемых, проводится ряд оперативных мероприятий. Как отметил Варанков, если фигурантов найдут на территории Беларуси, они будут задержаны, а затем в установленном порядке будет рассматриваться вопрос об их передаче польской стороне.
— Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи по данному вопросу, — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Беларуси.
