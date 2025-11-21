Беларусь ищет на своей территории подозреваемых в терроризме в Польше украинцев

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что белорусские правоохранители и соответствующие ведомства по просьбе польской сторону уже подключились к поиску граждан Украины, подозреваемых в осуществлении теракта на территории Польши. Напомним, как мы писали накануне, 20 ноября 2025 года, Польша потребовала от Беларуси выдачи двух украинцев, которых подозревают в организации подрыва на железной дороге.