В Кызыле открыли скульптурный комплекс, посвященный участникам СВО

Скульптурный комплекс, посвященный участникам специальной военной операции и созданный при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открыли в торжественной обстановке 8 ноября в Кызыле, сообщили в Министерстве строительства Тувы.
Уточним, что комплекс расположен на набережной реки Енисей. Проект этой скульптурной композиции победил во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства.
Специалисты установили там бордюры, уложили брусчатку, высадили деревья и живую изгородь, смонтировали скамейки, урны и вазоны, а также шесть стел с именами павших воинов. Наиболее значимыми элементами комплекса стали скульптуры «Бойцы и медсестра». Они были созданы народным мастером Тувы скульптором Байзой Ондаром. Списки героически павших участников спецоперации будут уточняться, поэтому на территории комплекса в будущем планируют установить больше стел.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.