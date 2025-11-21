В Кызыле открыли скульптурный комплекс, посвященный участникам СВО

Специалисты установили там бордюры, уложили брусчатку, высадили деревья и живую изгородь, смонтировали скамейки, урны и вазоны, а также шесть стел с именами павших воинов. Наиболее значимыми элементами комплекса стали скульптуры «Бойцы и медсестра». Они были созданы народным мастером Тувы скульптором Байзой Ондаром. Списки героически павших участников спецоперации будут уточняться, поэтому на территории комплекса в будущем планируют установить больше стел.