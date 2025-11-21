Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Барнауле в поликлинике № 14 стартовал профориентационный проект

Там ученики химико-биологического класса будут набираться практического опыта.

Консультативно-диагностическая поликлиника № 14 города Барнаула совместно со школой № 135 организовала профориентационный проект, сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края. Обеспечение медицинской отрасли кадрами является одной из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Теперь ученики химико-биологического 10-го класса школы № 135 будут регулярно приходить в поликлинику и набираться практического опыта. На днях прошла первая встреча с ребятами. Им показали медицинское оборудование и кабинеты приема пациентов.

«План занятий уже готов. Будет много практики, в том числе обучение оказанию первой помощи, постановке инъекций. Обязательно расскажем про целевой договор. Есть задумка реализовать со школьниками проект “Тайный пациент”, но в детском отделении. Думаю, оценка глазами будущих медиков станет полезна и для ребят, и для нас», — рассказал главный врач поликлиники Дмитрий Денисов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.