В Барнауле в поликлинике № 14 стартовал профориентационный проект

Консультативно-диагностическая поликлиника № 14 города Барнаула совместно со школой № 135 организовала профориентационный проект, сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края. Обеспечение медицинской отрасли кадрами является одной из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Теперь ученики химико-биологического 10-го класса школы № 135 будут регулярно приходить в поликлинику и набираться практического опыта. На днях прошла первая встреча с ребятами. Им показали медицинское оборудование и кабинеты приема пациентов.
«План занятий уже готов. Будет много практики, в том числе обучение оказанию первой помощи, постановке инъекций. Обязательно расскажем про целевой договор. Есть задумка реализовать со школьниками проект “Тайный пациент”, но в детском отделении. Думаю, оценка глазами будущих медиков станет полезна и для ребят, и для нас», — рассказал главный врач поликлиники Дмитрий Денисов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.