При крушении индийского истребителя Tejas на авиашоу в Дубае погиб пилот

За несколько дней до крушения в соцсети X появились сообщения о том, что у одного из истребителей, представленных на авиасалоне, якобы случилась утечка масла. Однако в минобороны Индии эту информацию опровергли, назвав «безосновательной пропагандой». В ведомстве подчеркнули, что на видео попала стандартная для дубайских климатических условий процедура, включающая «намеренный слив конденсата» из системы экологического контроля и бортовой системы генерации кислорода самолета.