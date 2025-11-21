В Ростове отложили полное внедрение грузового каркаса до 2026 года

Ростов-на-Дону приблизился к полному внедрению схемы грузового каркаса, но ситуацию пока ограничивают нормы ПДД, которые действуют на федеральном уровне. Об этом сообщил председатель комитета донского Заксобрания по законодательству, государственному строительству и правопорядку Александр Косачев.
— С 1 января 2026 года вступает в действие новая редакция ГОСТа, которая регламентирует изготовление дорожных знаков. Сейчас не внесены изменения в ПДД РФ, которые учитывают введение знака «Движение большегрузов запрещено» и таблички под ним. Таким образом, муниципальная услуга в виде разрешения на проезд в центре города появится только после соответствующих изменений. Только после этого целесообразно будет думать о повторном ужесточении ограничений для большегрузов, — сказал Александр Косачев.
Пока выдача разрешений на проезд большегрузов в центре города не представляется возможной.
Напомним, ранее в рамках развития грузового каркаса запустили системы фото- и видеофиксации. Однако техника в центре города начала отмечать не только нарушителей, но и другие грузовики, которые имели право проезда. В связи с этим в феврале-марте 2025 года работу части камер перевели в тестовый формат — движение отслеживалось, но нарушения не регистрировались.
Тогда же в качестве временной меры на некоторых участках дорог увеличили разрешенную максимальную массу транзитного транспорта с 3,5 тонн до 26 тонн.
На данный момент машины с массой более 26 тонн не могут проезжать по пяти улицам, обеспечивающим доступ в центр донской столицы. Оборудование, работающее в тестовом формате, также не фиксирует нарушения, и административные протоколы не составляются.
При этом, добавил Александр Косачев, в настоящее время в Ростове сохраняется запрет на въезд грузовиков в город в часы пик, с 7 до 10 утра и с 17 до 20 часов вечера. В режиме контроля работают шесть камер. Корректировка в этой части не планируется.
Напомним, грузовой каркас города должен избавить город от транзитного большегрузного транспорта, сохранить состояние дорог и улучшить экологию.
