В Ростове отложили полное внедрение грузового каркаса до 2026 года

— С 1 января 2026 года вступает в действие новая редакция ГОСТа, которая регламентирует изготовление дорожных знаков. Сейчас не внесены изменения в ПДД РФ, которые учитывают введение знака «Движение большегрузов запрещено» и таблички под ним. Таким образом, муниципальная услуга в виде разрешения на проезд в центре города появится только после соответствующих изменений. Только после этого целесообразно будет думать о повторном ужесточении ограничений для большегрузов, — сказал Александр Косачев.