Студенты Омского авиационного колледжа освоили азы страхования и накоплений

Студенты также узнали, что сегодня стать объектом страхования могут недвижимость, жизнь и здоровье, автомобиль, гражданская ответственность и даже туристическая путевка. Еще они выяснили, как благодаря полисам инвестиционного и накопительного страхования жизни можно сформировать дополнительный доход на перспективу. Для закрепления темы для участников мероприятия провели финансовый квиз.