Студенты Омского авиационного колледжа освоили азы страхования и накоплений

Учащиеся Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского посетили мероприятие Всероссийской эстафеты «Мои финансы». Занятие по теме «Страхование и накопление» было проведено по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Специалисты в формате интерактивного урока простым языком объяснили, как инструменты страхования помогают формировать финансовую защиту. Участникам мероприятия рассказали, что такое страховой полис, чем страховая премия отличается от страховой выплаты.
Студенты также узнали, что сегодня стать объектом страхования могут недвижимость, жизнь и здоровье, автомобиль, гражданская ответственность и даже туристическая путевка. Еще они выяснили, как благодаря полисам инвестиционного и накопительного страхования жизни можно сформировать дополнительный доход на перспективу. Для закрепления темы для участников мероприятия провели финансовый квиз.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.