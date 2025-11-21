В Подмосковье пройдет фестиваль по фигурному катанию для любителей

Проект дает возможность выступить на льду фигуристам-любителям из Подмосковья в трех возрастных категориях: 10−14 лет, 15−20 лет, 21 год и старше. Оставить заявку на участие в фестивале можно на сайте хрустальныйлед.рф до 15 декабря 2025 года.