В Подмосковье пройдет фестиваль по фигурному катанию для любителей

Новый фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» для любителей пройдет этой зимой на площадках Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Мероприятие организуют в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Проект дает возможность выступить на льду фигуристам-любителям из Подмосковья в трех возрастных категориях: 10−14 лет, 15−20 лет, 21 год и старше. Оставить заявку на участие в фестивале можно на сайте хрустальныйлед.рф до 15 декабря 2025 года.
На отборочном этапе участники могут выступить в одной из четырех номинаций: «Одиночное мужское катание», «Одиночное женское катание», «Танцы в паре», «Групповое катание». Далее их ждет очный этап фестиваля, который пройдет со 2 по 10 января.
Финалисты покажут свои номера на гала-концерте 17 января, где и определят победителя. Каждое мероприятие будет завершаться специально подготовленным ледовым спектаклем Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.