В деревне Новосаратовке в Ленобласти построили детский сад

Дошкольное учреждение рассчитано на 325 воспитанников.

Новый детский сад появился в деревне Новосаратовке Ленинградской области в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

На фасаде нового здания нарисована рыбка-корюшка. Внутри строители обустроили универсальный зал и медицинский блок, учебные классы, музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты логопеда и психолога. Детский сад рассчитан на 325 человек.

«Это уже второй детский сад, построенный за последние 12 месяцев только в деревне Новосаратовке. В этом году также были открыты объекты в городах Мурино и Бугры», — отметил вице-губернатор Евгений Барановский.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.