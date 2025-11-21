В Сочи состоялся VIII Международный туристский форум SIFT-2025

Международный туристский форум SIFT-2025 прошел 18−19 ноября в Сочи в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города.
На площадке гранд-отеля «Жемчужина», где проводился форум, в течение двух дней работали XXVIII Международная туристская выставка «Курорты и Туризм. Сезон 2025−2026», XXIV Международная специализированная выставка «Гостинично-ресторанный бизнес — 2025», а также Конгресс «SIFT — территория возможностей и точка роста».
В мероприятие приняли участие более 70 экспертов. О себе рассказывали предприятия Южного федерального округа, других регионов России, СНГ, а также транспортные, страховые, сервисные компании, туроператоры и турагенты, производители и поставщики оснащения для санаторно-курортной отрасли.
На выставках были представлены возможности объектов размещения гостей из разных регионов России, всесезонных курортов, природных и развлекательных комплексов, новых туристских маршрутов. Кроме того, на сессиях обсуждали перспективы развития оздоровительного туризма, IT-решения, тренды в отдыхе, включая современные концепции SPA и глэмпинги.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.