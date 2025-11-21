На Дону провели Всероссийский казачий форум

Всероссийский форум «Современные образовательные технологии и педагогические инновации как инструмент формирования казачьего молодежного резерва» прошел в Новочеркасске с 18 по 20 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Местом проведения мероприятия стал Новочеркасский политехнический университет — первое высшее учебное заведение на юге России. Оно было основано в 1907 году по инициативе казаков. Форум собрал более 100 педагогов и новаторов из 14 регионов страны.
На форуме работали тематические секции, посвященные ключевым аспектам развития казачьего образования: истории и культуре казачества, современным моделям наставничества, инновационным образовательным технологиям, дополнительному образованию и патриотическому воспитанию. Делегаты посетили Старочеркасский историко‑архитектурный музей‑заповедник и выставку‑конкурс «Казачий Дон».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.