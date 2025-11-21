В Башкирии запустят программу повышения квалификации для инженеров

Курс подготовили Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и министерство строительства и архитектуры региона. Обучение будет проводиться раздельно для двух категорий. Для действующих ГИПов запланирован интенсивный курс повышения квалификации на 40 часов. Его цель — актуализировать знания специалистов в соответствии с последними изменениями в законодательстве и внедрением новых технологий. Для молодых проектировщиков, стремящихся занять должность ГИПа, подготовлена расширенная 80-часовая программа.