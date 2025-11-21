Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии запустят программу повышения квалификации для инженеров

Ее прохождение даст возможность проектировщикам занять более высокую должность.

Программа повышения квалификации до главных инженеров проекта (ГИПов) в строительстве и проектировании «Школа ГИПов» стартует 1 декабря в Республике Башкортостан. Подготовка кадров для благоустройства является задачей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.

Курс подготовили Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и министерство строительства и архитектуры региона. Обучение будет проводиться раздельно для двух категорий. Для действующих ГИПов запланирован интенсивный курс повышения квалификации на 40 часов. Его цель — актуализировать знания специалистов в соответствии с последними изменениями в законодательстве и внедрением новых технологий. Для молодых проектировщиков, стремящихся занять должность ГИПа, подготовлена расширенная 80-часовая программа.

Занятия будут проходить в очной форме с отрывом от производства. Лекции и практические занятия проведут ведущие эксперты УГНТУ, специалисты государственной экспертизы региона и практикующие руководители проектов. Все выпускники программы по результатам итогового тестирования получат удостоверение о повышении квалификации.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.