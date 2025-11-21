В Башкирии запустят программу повышения квалификации для инженеров

Программа повышения квалификации до главных инженеров проекта (ГИПов) в строительстве и проектировании «Школа ГИПов» стартует 1 декабря в Республике Башкортостан. Подготовка кадров для благоустройства является задачей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.
Курс подготовили Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и министерство строительства и архитектуры региона. Обучение будет проводиться раздельно для двух категорий. Для действующих ГИПов запланирован интенсивный курс повышения квалификации на 40 часов. Его цель — актуализировать знания специалистов в соответствии с последними изменениями в законодательстве и внедрением новых технологий. Для молодых проектировщиков, стремящихся занять должность ГИПа, подготовлена расширенная 80-часовая программа.
Занятия будут проходить в очной форме с отрывом от производства. Лекции и практические занятия проведут ведущие эксперты УГНТУ, специалисты государственной экспертизы региона и практикующие руководители проектов. Все выпускники программы по результатам итогового тестирования получат удостоверение о повышении квалификации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.