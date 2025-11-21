В Сысертском округе Свердловской области прошел турнир юных математиков

Конкурс «Математическая карусель» среди учеников 3−4-х классов прошел в Сысертском муниципальном округе Свердловской области. Состязания организовали в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации округа.
Мероприятие проводят с 2019 года. Организатором выступает Сысертский центр детского технического творчества (ЦДТТ).
«Во время эпидемии коронавируса конкурс перешел в онлайн-формат. Затем мы начали проводить его очно, но дистанционная форма частично осталась, так как команд, желающих принять участие, много. Сейчас сначала проходит дистанционный отборочный этап “Математический экспресс”, где дети решают задачи на компьютере. Затем сильнейшие команды встречаются на очном этапе в ЦДТТ», — рассказала педагог-организатор Ольга Соколова.
8 ноября за звание лучших математиков боролись команды 3-х классов, 15 ноября — 4-х классов. По итогам всех этапов определены победители и призеры конкурса. Среди 3-х классов первое место занял Сысертский центр детского технического творчества. Лучшей среди четвероклассников стала школа № 8 села Кашино.
