В Сысертском округе Свердловской области прошел турнир юных математиков

«Во время эпидемии коронавируса конкурс перешел в онлайн-формат. Затем мы начали проводить его очно, но дистанционная форма частично осталась, так как команд, желающих принять участие, много. Сейчас сначала проходит дистанционный отборочный этап “Математический экспресс”, где дети решают задачи на компьютере. Затем сильнейшие команды встречаются на очном этапе в ЦДТТ», — рассказала педагог-организатор Ольга Соколова.