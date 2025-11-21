В челябинском вузе открыли пространство для изучения сельхозтехники

Новое пространство для изучения устройства, технологий эксплуатации и обслуживания современной сельскохозяйственной техники открылось в Южно-Уральском государственном аграрном университете. Оно появилось в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области.
Пространство оснащено современным оборудованием и разделено на три функциональные зоны. Первая — лекционный зал с удобной мебелью и демонстрационным экраном. Второй зоной является учебно-практическая аудитория с компьютерной техникой, трехмерными принтерами для освоения аддитивных технологий и очками виртуальной реальности. Третье отделение — зона отдыха. Пространство рассчитано на 24 человека.
Место создано в ходе стратегического партнерства между Южно-Уральским государственным аграрным университетом и Челябинским компрессорным заводом. Учебный план для освоения работы сельхозтехники подготовлен специалистами предприятия совместно с преподавателями университета. Отмечается, что в ней сделан акцент на практическом применении полученных знаний.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.