Университет Иннополис разработал образовательные модули по ИИ

Образовательные модули по искусственному интеллекту для медицинских, технических и химических вузов России подготовил Университет Иннополис. Программы обучения разработали по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
Модули созданы экспертами Института дополнительного образования и Института искусственного интеллекта Университета Иннополис. Каждый раздел длится 144 академических часа и включает полный набор материалов для преподавателей: аннотацию, рабочую программу, фонд оценочных средств и учебно-методические материалы с практическими кейсами.
В модуле «Искусственный интеллект в хемоинформатике: от молекулярных репрезентаций до генерации новых соединений» студенты научатся использовать ИИ для прогнозирования свойств молекул и создания новых лекарственных соединений. «Искусственный интеллект в медицине: технологии анализа данных и поддержки клинических решений» посвящен работе с медицинскими изображениями, прогнозной аналитике и созданию систем поддержки врачебных решений.
Также подготовили и третий модуль — «Искусственный интеллект в образовании: цифровые технологии анализа, обучения и проектирования индивидуальных траекторий». На нем студенты изучат методы адаптивного обучения и создание алгоритмов для построения персонального плана развития.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.