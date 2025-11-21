В центре Ростова на сутки отключат холодную воду

В центре Ростова-на-Дону, в Кировском районе донской столицы, на следующей неделе на сутки отключат воду. Об этом жителей донской столицы предупредили в ресурсоснабжающей организации «Ростовводоканал».
— Подачу холодной воды прекратят с 8:30 утра 26 ноября до 8:00 утра 27 ноября, — уточнили ресурсники. — Отключение связано с работами по подключению новых водопроводных линий к городской сети.
Ограничение затронет жителей домов в границах улиц: Максима Горького — Журавлева — Лермонтовской — Университетского переулка.
— Для справок и решения экстренных вопросов работает круглосуточный контакт-центр по телефону 8 (863) 283−17−17.
