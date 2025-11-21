В Самарской области состоялся обрядовый праздник «Кер сари»

Ежегодный обрядовый праздник чувашского народа «Кер сари» состоялся в селе Среднее Аверкино Похвистневского района Самарской области, сообщили в районной администрации. Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей и сохранение национальных традиций, что соответствует задачам нацпроекта «Семья».
Уточним, праздник «Кер сари» (с чувашского переводится как «осеннее пиво») восходит к древним крестьянским обычаям. В ноябре, после завершения уборки зерновых, семьи собирались вместе, чтобы поделиться плодами труда, почтить память предков и помолиться о защите от бед и сохранении здоровья и благополучия.
В начале гости приняли участие в дегустации традиционных блюд: шартана, хуплу, пирогов с капустой и яблоками, ватрушек, лепешек, блинчиков и солений. Все продукты были изготовлены местными жителями.
Также там выступили чувашские коллективы. Они исполнили народные песни и танцы под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов. Кроме того, были организованы выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, книг и мастер-класс по плетению маскировочных сетей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.