Детская площадка вместе нелегального объекта: к концу месяца в Уфе появится новое пространство для активного отдыха

Мавлиев: в Уфе на месте бывшего нелегального объекта строят детскую площадку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на набережной реки Уфы в районе пересечения с улицей Академика Королева завершается монтаж детской игровой площадки. Об этом на своей личной странице в социальных сетях сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

Градоначальник отметил, что еще недавно на территории располагался незаконно установленный нестационарный торговый объект, а теперь здесь создается пространство для активного отдыха и игр детей.

Новая площадка будет оснащена 20 современными игровыми и спортивными элементами, безопасным резиновым покрытием, системой освещения и озеленением. Дополнительно установят теннисные столы.

— Все работы планируем завершить до конца ноября, — заявил сити-менеджер.

