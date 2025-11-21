Детская площадка вместе нелегального объекта: к концу месяца в Уфе появится новое пространство для активного отдыха

В Уфе на набережной реки Уфы в районе пересечения с улицей Академика Королева завершается монтаж детской игровой площадки. Об этом на своей личной странице в социальных сетях сообщил мэр Ратмир Мавлиев.
Градоначальник отметил, что еще недавно на территории располагался незаконно установленный нестационарный торговый объект, а теперь здесь создается пространство для активного отдыха и игр детей.
Новая площадка будет оснащена 20 современными игровыми и спортивными элементами, безопасным резиновым покрытием, системой освещения и озеленением. Дополнительно установят теннисные столы.
— Все работы планируем завершить до конца ноября, — заявил сити-менеджер.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.