В поселке Фазанном на Ставрополье открыли кружок робототехники

Там ученики будут осваивать азы механики и электроники.

Кружок робототехники открыли в школе № 18 поселка Фазанного в Кировском городском округе Ставропольского края по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.

Ученики будут осваивать азы механики, электроники и анализа алгоритмов. Руководителем кружка стал Иван Колосей. Занятия распланированы так, что каждый ученик, независимо от уровня подготовки, сможет найти для себя интересную и посильную задачу. Уточним, что кружок в поселке будет работать в школе вместе с «Точкой роста», которая была открыта год назад.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.