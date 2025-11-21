В поселке Фазанном на Ставрополье открыли кружок робототехники

Ученики будут осваивать азы механики, электроники и анализа алгоритмов. Руководителем кружка стал Иван Колосей. Занятия распланированы так, что каждый ученик, независимо от уровня подготовки, сможет найти для себя интересную и посильную задачу. Уточним, что кружок в поселке будет работать в школе вместе с «Точкой роста», которая была открыта год назад.