«Маяк Минска» — выгодный ноябрь! Скидка 7% за быструю оплату на все виды недвижимости

Чтобы принять участие в акции «Черная пятница» в многофункциональном комплексе «Маяк Минска» до 30 ноября — выбрать квартиру или коммерческое помещение с машино-местом в подарок** — и получить суперскидку 7% за быструю оплату, вы можете оплатить квартиру или коммерческое помещениекак своими средствами, так и с привлечением кредита «Беларусбанка» по ставке 13,75% (ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 4 п.п.) на срок до 20 лет.