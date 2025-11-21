Критикуешь власть — получай проверки и штрафы: Когда в Молдове безнаказанно воруют миллионы, мелких предпринимателей штрафуют на 5 тысяч, за неучтённые 240 леев

Кафе блогера и активиста Григорий Маноле подверглось проверке со стороны Налоговой службы Молдовы.
Предприниматель Григорий Маноле публично обрушился с резкой критикой на налоговую систему и практику постоянных повторных проверок. Он рассказал, что инспекторы Налоговой службы в очередной раз оштрафовали его — на 5000 леев, а сотрудницу — на 900 леев, за то, что в кассе нашли всего 240 леев сверх пробитой суммы.
Маноле, инвестировавший в Молдову после 13 лет работы за границей, утверждает, что за последние три года Налоговая приходила к нему 10 раз. Он считает, что такие действия отбивают любое желание честно работать и ставят под вопрос все обещания властей не трогать бизнес.
По его мнению, проблема не в конкретных инспекторах, а в «гнилой системе», делающей честный бизнес в Молдове невозможным. Налоговая служба заявила, что ситуацию изучит.
Маноле, известный своими критическими высказываниями в адрес властей, опубликовал эмоциональное обращение, в котором рассказал о многолетней работе и сложностях ведения бизнеса в стране.
«Не хочу преувеличивать, но за последние три года ко мне в кафе налоговая приходила десятки раз. Я пишу открытое письмо в Министерство финансов и Государственную фискальную службу. Сегодня вы пришли к нам на проверку: девушка обслуживала вас, вы получили чек, всё было нормально. Но потом вы начали проверять наличность и нашли 240 леев “лишних”. Для страны это копейки, но для нас это огромная проблема. Я уже 13 лет пытаюсь вести бизнес честно, инвестировать дома, чтобы создавать рабочие места. И каждый раз система, вместо поддержки, душит. Мы не должны бояться честности в Молдове, но такие проверки показывают, что работать здесь почти невозможно», сказал в обращении Григорий Маноле.