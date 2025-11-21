На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области загорелась фура, собралась пробка

В Ростовской области, на трассе М-4 «Дон» произошла авария с загоревшимся грузовиком, собирается дорожный затор. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Инцидент произошел на 1030-м километре автодороги М-4 «Дон». Движение в южном направлении временно затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и принимают меры для восстановления движения, — прокомментировали в Госавтоинспекции. — Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативный маршрут. Объезд осуществляется по дороге через аэропорт Платов.
Также водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и учитывать данную информацию при планировании поездок. Актуальная информация о ситуации на дороге будет дополняться.
Подпишись к нам в MAX и Telegram!
Читайте также.
Ростовскую область накрыл туман, водителей просят быть осторожными на дорогах.