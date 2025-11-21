На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области загорелась фура, собралась пробка

— Инцидент произошел на 1030-м километре автодороги М-4 «Дон». Движение в южном направлении временно затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и принимают меры для восстановления движения, — прокомментировали в Госавтоинспекции. — Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативный маршрут. Объезд осуществляется по дороге через аэропорт Платов.