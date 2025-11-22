Улицу Доковскую в САО Омска выведут из тени

В пятницу, 21 ноября 2025 года, на портале госзакупок стартовали поиски подрядчика для строительства линии наружного освещения по улице Доковской (на участке от проспекта Мира до проспекта Губкина). Вывод территории «из тени» оценивается максимально в 11,113 миллиона рублей.
Стоит отметить, что строительство линии наружного освещения должно завершиться до конца 2025 года, сроком сдачи значится 26 декабря.
Напомним, с наступлением 2025 года городская администрация заказала государственную экспертизу проектной документации на возведение линий наружного освещения на 23 участках, включая территорию улицы Доковской. Также в Советском округе планировалось осветить участок улицы Заозерной (от Бородина до Красноярского тракта).