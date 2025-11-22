Улицу Доковскую в САО Омска выведут из тени

В пятницу, 21 ноября 2025 года, на портале госзакупок стартовали поиски подрядчика для строительства линии наружного освещения по улице Доковской (на участке от проспекта Мира до проспекта Губкина). Вывод территории «из тени» оценивается максимально в 11,113 миллиона рублей.