Сосед вынес из огня детей двух и трех лет в агрогородке Горецкого района

На пожаре в агрогородке Овсянка Горецкого района сосед-очевидец спас двоих детей.
Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей днем в пятницу, 21 ноября 2025 года. Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия, там наблюдался плотный дым. Чуть позже выяснилось, что в данном доме проживает многодетная семья.
— Сосед, который стал свидетелем происшествия, бросился в дом и вынес из огня двоих детей — двухлетнюю девочку и трехлетнего мальчика. После осмотра медиками дети были госпитализированы, — отметили в МЧС.
Пожар был оперативно ликвидирован четырьмя единицами техники спасателей. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
Несколько позже в Следственном комитете рассказали о некоторых подробностях ЧП, чуть было не обернувшегося трагедией. В СК подтвердили, что в доме в момент возгорания находилось двое детей, им 2 и 3 года.
— Их мать ненадолго ушла, чтобы забрать старших детей из школы. Вернувшись, женщина увидела дым, исходящий из окон, — отметили правоохранители.
Сосед заметил пожар и успел вывести малышей из уже горящего дома. В настоящее время дети с признаками отравления угарным газом госпитализированы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.
Проверку по данному факту проводит Горецкий районный отдел Следственного комитета.
