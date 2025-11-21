Касперский заявил, что искусственного интеллекта не существует

«Я много лет был категорически против термина “искусственный интеллект”. Я объяснял, что это никакой не интеллект. Он искусственный, да, но никакой не интеллект. Это просто умные, хорошие алгоритмы, сложные, но это алгоритмы», — сказал он в рамках IT-конференции «МойОфис призма изменений».