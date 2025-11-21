Третье поражение подряд! «Салават Юлаев» уступил 1:2 казахстанскому «Барысу» в матче КХЛ

Сегодня, 21 ноября, в Астане «Салават Юлаев» проиграл «Барысу» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Джейк Масси (забросил шайбу в ворота соперников на 16-ой минуте матча) и Алихан Асетов (33). За команду гостей отличился лишь Артур Фаизов (13).
«СЮ» после 28 игр с 23 очками занимает десятую (и предпоследнюю) строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 23 ноября. Команда схлестнется в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
