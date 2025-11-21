21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Беларуси и России спланировали совместные шаги по пресечению киберпреступлений. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси по итогам рабочей встречи руководства главного управления цифрового развития предварительного следствия с заместителем руководителя управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергеем Калининым, сообщает БЕЛТА.
Стороны обсудили вопросы межведомственного взаимодействия по направлению противодействия транснациональным организованным преступным группам, результаты проведенных совместных операций по выявлению и пресечению на территории Союзного государства преступной деятельности руководителей и активных участников мошеннических кол-центров, скам-групп и других киберпреступных сообществ.
Отдельное внимание уделили детальному обсуждению актуальных правовых и технических механизмов противодействия киберпреступности на ранних стадиях приготовления к совершению преступлений.
В ходе совещания российским коллегам была передана информация, полученная Следственным комитетом, о киберпреступниках, проживающих и ведущих противоправную деятельность на территории России в отношении граждан Беларуси.
В частности, речь шла о руководителях и активных участниках мошеннических кол-центров и скам-групп, шифровальщиках компьютерных систем субъектов хозяйствования с последующим вымогательством средств за разблокировку, разработчиках вредоносного программного обеспечения, дроповодах и дропах, вовлеченных в незаконный оборот платежных средств, а также тех, кто обеспечивает возможность совершения мошеннических звонков посредством GSM-шлюзов.
«В отношении перечисленных лиц спланированы совместные мероприятия и процессуальные действия, направленные на пресечение их преступной деятельности и привлечение к установленной законом ответственности», — отметили в Следственном комитете.
Кроме того, во время встречи в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между Следственным комитетом Беларуси и Министерством внутренних дел России достигнута договоренность об использовании постоянного электронного канала связи для оперативного обмена информацией, которая может способствовать предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию киберпреступлений.
Состоявшийся визит имеет ключевое значение для развития сотрудничества профильных подразделений Следственного комитета Беларуси и Министерства внутренних дел России. Его результаты позволили определить перспективные направления совершенствования взаимодействия, выработать новые формы обмена опытом и технологиями. Это создает основу для укрепления научной и материально-технической базы ведомств, а также для более эффективного противодействия современным проявлениям киберпреступности. -0-