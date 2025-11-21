Ричмонд
Водоснабжение двух многоэтажек в Гомеле полностью восстановлено после порыва трубопровода

Было отключено холодное водоснабжение на два жилых дома — по ул. Кирова, 141 (140 квартир) и 149 (119 квартир).

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле полностью восстановили водоснабжение двух многоэтажных домов после порыва трубопровода, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Как сообщалось, 21 ноября произошло аварийное отключение холодного водоснабжения в Центральном районе по причине порыва трубопровода по адресу ул. Дынды. Было отключено холодное водоснабжение на два жилых дома — по ул. Кирова, 141 (140 квартир) и 149 (119 квартир).

«В 18.00 выполнены работы по устранению течи. Установлен хомут. Водоснабжение восстановлено в полном объеме», — проинформировали в горисполкоме. -0-