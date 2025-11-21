Водоснабжение двух многоэтажек в Гомеле полностью восстановлено после порыва трубопровода

Как сообщалось, 21 ноября произошло аварийное отключение холодного водоснабжения в Центральном районе по причине порыва трубопровода по адресу ул. Дынды. Было отключено холодное водоснабжение на два жилых дома — по ул. Кирова, 141 (140 квартир) и 149 (119 квартир).